В Крыму прокомментировали просьбу украинцев вернуть поезда на полуостров

Первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс отнесся к новости положительно.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщают РИА Новости.

На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция, авторы которой просят главу Украины возобновить движение поездов с Украины до Крыма. Пока что она набрала недостаточное для рассмотрения количество голосов.

Представитель правительства полуострова Ефим Фикс заявил, что появление такого запроса не может не радовать, так что нужно обращения подобного рода приветствовать. Он также отметил, что поезда прежде всего выгодна Киеву, так как украинцы смогут экономно добираться до курортов. Фикс при этом считает, что восстановление движения поездов вряд ли произойдет быстрее, чем пойдут первые поезда по мосту через Керченский пролив.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Турчинов пригрозил за минуты уничтожить Крымский мост.