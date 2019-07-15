Турчинов пригрозил за минуты уничтожить Крымский мост

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинское вооружение способно за несколько минут снести Крымский мост и уничтожить военные корабли РФ.

«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования», — сказал он в интервью LB.ua.

Турчинов отметил, что в Украине создали более мощную версию ракетного комплекса «Смерч» с управляемыми ракетами и создали «фактически с нуля» универсальный мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун».

В Госдуме РФ в ответ на это заявили, что у страны достаточно сил и средств для реакции на любую провокацию.

«Мы проводим мероприятия для упреждения таких планов», — приводит слова зампреда комитета Госдумы РФ по обороне Юрия Швыткина RT.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что первые поезда по Крымскому мосту планируют запустить 9-10 декабря.