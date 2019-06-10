Озвучена дата запуска поездов по Крымскому мосту

Крымский мост. Фото: Рixabay
Крымский мост. Фото: Рixabay

Движение поездов по Крымскому мосту планируют запустить 9 – 10 декабря. Билеты начнут продавать с октября, за 45 суток до открытия. Об сообщает ТАСС.

Отмечается, что билеты можно будет приобрести как в железнодорожных кассах, так и через интернет. Цена пока не сообщается.

В конце весны 2020 года КЖД планирует запустить 11 поездов. Их маршруты свяжут крупные центры полуострова с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и другими городов России.

Среднее время в пути на поезде Москва — Симферополь составит 35 часов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что первые поезда, которые проедут по Крымскому мосту, будут двигаться в Москву и Санкт-Петербурга. В направлении Москвы поезда будут ходить из Симферополя, а в Северную столицу — из Севастополя.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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