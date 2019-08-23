Мотоциклист погиб между фурами на автодороге «Россия»

Мотоциклист погиб между фурами на автодороге &#171;Россия&#187;
О случившемся сообщили очевидцы. Фото: vk.com/spb_today

На федеральной автодороге «Россия» погиб мотоциклист. Все произошло сегодня, 23 августа, около 11 утра.

Мотоциклист двигался на 670 км дороги в сторону Санкт-Петербурга. 29-летний мужчина решил проскочить между двумя грузовыми автомобилями. В результате чего столкнулся с одним из них и попал под второй. Водитель погиб на месте.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», по факту происходящего ведется проверка и устанавливаются все детали.

В комментариях пользователи выражают свои соболезнования родным погибшего. А также просят мотоциклистов быть разумнее и не устраивать на дорогах гонки.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на Токсовском шоссе сбили дерзкого мотоциклиста.

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