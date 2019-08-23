Экранизация романа «Метро 2033» выйдет в 2022 году

Экранизация романа &#171;Метро 2033&#187; выйдет в 2022 году
К съемкам экранизации романа приступят в 2020 году. Скриншот: @glukhovsky/ Instagram

Дата выхода в прокат экранизации романа «Метро 2033» намечена на 1 января 2022 года. Об этом писатель Дмитрий Глуховский рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Фильм по роману «Метро 2033» снимут при участии телекомпании «Централ Партнершип», телеканалов ТНТ и ТВ-3, а также соцсети «ВКонтакте». Изначально планировалось, что над съемками фильма будет работать продюсер Майкл де Лука, который работал над фильмами «Социальная сеть» и «Пятьдесят оттенков серого», но стороны не смогли договориться.

К съемкам экранизации романа приступят в 2020 году.

Постапокалиптический роман «Метро 2033» Глуховского опубликован в 2005 году. Книга повествует о жизни людей в московской подземке после ядерной войны на планете. Книга стала бестселлером в России, ее перевели на несколько языков. Роман также лег в основу компьютерной игры Metro 2033.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России снимут еще один фильм по роману «Мастер и Маргарита».

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