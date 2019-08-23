Жителей Петербурга приглашают присоединиться к субботнику в парке на Смоленке

Жителей Петербурга приглашают присоединиться к субботнику в парке на Смоленке
Мероприятие состоится завтра, 24 августа. Фото: pixabay.com

В Северной столице завтра, 24 августа, будет организован субботник. Уборка пройдет в устье реки Смоленки.

Мероприятие проведет Комитет по природопользованию города. Очистка прибрежной зоны реки Смоленки будет осуществлена от моста Кораблестроителей до Западного скоростного диаметра (ЗСД). Кроме того уборка пройдет в «Парке на Смоленке».

Как сообщает комитет, кроме него в субботнике примут участие подведомственные организации, около 300 человек. Также предложено поучаствовать администрации Василеостровского района и направить данные приглашения — муниципальным округам Остров Декабристов и Морской, участникам общественных организаций и объединений.

Принять участие в мероприятии могут и жители города.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что врио губернатора предложил вместо митингов заняться полезным делом, например, пойти на субботник.

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Жителей Петербурга приглашают присоединиться к субботнику в парке на Смоленке
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