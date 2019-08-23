На Богатырском проспекте временно изменятся остановки транспорта

На Богатырском проспекте временно изменятся остановки транспорта
На Богатырском проспекте временно изменятся остановки транспорта. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

О временном изменении остановок на Богатырском проспекте в Приморском районе Петербурга сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, с понедельника, 26 августа, из-за проведения дорожных работ на Богатырском проспекте временно отменяются остановки общественного транспорта «Серафимовское кладбище» и «Полевая-Сабировская» от метро «Старая Деревня».

Остановку «Богатырский проспект» от станции метро «Старая деревня» перенесут на Торфяную дорогу у Богатырского проспекта до перекрестка.

На Богатырском проспекте у Гаккелевской улицы от Стародеревенской улицы временно введут остановку для троллейбусов №23, следующих в парк.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что велопробеги и посвящение в курсанты ограничат движение в Петербурге. На грядущих выходных в начале следующей недели на улицах Приморского, Колпинского и Василеостровского районов Петербурга будет ограничено движение.

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