Минтруд установил прожиточный минимум жителей России

Минтруда и соцзащиты установило новый прожиточный минимум жителей Российской Федерации, который составил 11 185 рублей

Согласно данным, за второй квартал 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных граждан оказался — 12 130 рублей. Показатель для пенсионеров составил 9 236 рублей. Для детей — 11 004 рубля.

Приказ был опубликован сегодня, 23 августа, на официальном сайте правовой информации.

В прошлом квартале настоящего года прожиточный минимум по России составлял 10 753 рубля, для трудоспособного населения – 11 653 рубля. Для пенсионеров действовало значение 8 894, для детей — 10 855 рублей.

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