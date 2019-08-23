Участника «Давай поженимся» заподозрили в педофилии

Петербуржца, участника телевизионного ток-шоу «Давай поженимся», заподозрили в педофилии малолетних.

Участник шоу Руслан накануне был задержан сотрудниками правопорядка. По предварительным данным, он заманивал маленьких девочек подарками к себе в квартиру. Там «жених» фотографировал их в голом виде.

В настоящее время, пишет 78.ru, Руслан находится на допросе. Сотрудники полиции продолжают расследование.

Телепрограмма «Давай поженимся» идет по Первому каналу. Пришедшие участники пытаются найти себе партнера для дальнейшей совместной жизни, выбирая из трех претендентов или претенденток.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в шоу «Пацанки» приняли участие две петербурженки. Новый сезон стартовал днем ранее, 22 августа.