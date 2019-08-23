Немецкий город заплатит 1 млн евро тому, кто докажет, что его нет

Компьютерный эксперт впервые выдвинул идею о несуществовании города в 1994 году. Фото: pixabay.com

Компьютерный эксперт впервые выдвинул идею о несуществовании города в 1994 году. Фото: pixabay.com

Администрация не собирается ограничивать ничью креативность, но примет только непротиворечивые аргументы.

Власти немецкого города Билефельда готовы заплатить 1 млн евро тому, кто докажет, что города на самом деле не существует. На протяжении долгого времени в сети обсуждали конспирологическую теорию о возможной нереальности города.

Администрация Билефельда заявила, что не собирается ограничивать поток креативности желающих попытаться, но только непротиворечивое доказательство достойно приза, передает AP News.

Эхим Хельд, компьютерный эксперт впервые выдвинул идею о несуществовании города в 1994 году, попытавшись таким образом высмеять конспирологические теории в Сети. С тех идею и обсуждают, но не слишком серьезно. Даже Ангела Меркель якобы однажды пошутила о спорном статусе города.

Германия является родиной великих философов Иммануила Канта и Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, так что властям Билефельда стоит приготовиться к серьезным испытаниям и подтянуть свои знания диалектики.

Ранее GazetaSPb сообщила о конспираторах в Лисьем Носу Санкт-Петербурга.