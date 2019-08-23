Срок жизни человека начнут определять по анализу крови

Ученые изучили образцы крови 44 тысяч человек от 18 до 109 лет. Фото: pixabay.com

Ученые изучили образцы крови 44 тысяч человек от 18 до 109 лет. Фото: pixabay.com

Биомаркеры в организме позволяют оценить риски смерти в ближайшие 5-10 лет.

Врачи ищут способы предсказать продолжительность жизни человека. Ученые из института биологии Макса Планка совершили прорыв в этом направлении.

Сейчас врачи могут более-менее точно сказать, сколько времени человеку осталось, если он не проживет дольше года. Оценить сроки жизни индивида в долгосрочной перспективе остается более сложной задачей, сообщает Nature Communications.

Ученые изучили образцы крови 44 тысяч человек от 18 до 109 лет. Из них свыше 5,5 тысяч уже умерли на момент тестов. Из 226 биомаркеров организма только 14 точно связаны со смертью: это содержание глюкозы, холестерина, жирных кислот, альбумина и других веществ.

Ученые попытались предсказать, кто из пациентов, чьи анализы взяли в 1997 году, в 2019 году уже мертв. Из 7600 пациентов 1213 оказались мертвы, и ученые смогли угадать судьбу человека в 83% случаев. Ученые сделали вывод, что биомаркеры могут помочь определять риск смерти в ближайшие 5-10 лет, но признали, что им предстоит еще много работы.

По данным Минздрава, средняя продолжительность жизни россиян в 2019 году составляет 73,7 года, а россиянок 78,5 года.

Ранее GazetaSPb сообщила, что кровь молодежи спасает стариков от Альцгеймера.