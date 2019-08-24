Полиция ищет вора детских товаров

Полиция ищет вора детских товаров
Пропавшую одежду ищет полиция. Фото: Pixabay

Директор детского магазина написал заявление о хищении детской одежды.

Вчера 23 августа в отделение полиции поступило заявление от директора детского магазина, находящегося на улице Пролетарской, о пропаже детской одежды общей стоимостью 111 479 рублей по стоимости закупки.

Директор торговой точки утверждает, что кража произошла еще 17 августа. По его словам, неизвестные проникли в торговый зал и, благодаря свободному доступу к товарам, украли множество одежды для детей.

Следствие ведет расследование, проводится проверка и уточняются детали и обстоятельство случившегося. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

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