Подростка избили на крыше в Петербурге

Затем школьник обратился в полицию, подозреваемых задержали.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что 22 августа в отделение полиции обратился подросток в 2002 года рождения. Он сообщил, что гулял по крыше дома 87 на проспекте Просвещения, где к нему подошли двое неизвестных, избили и обокрали. Мальчик сообщил о краже мобильного телефона.

Пострадавшего школьника оперативно госпитализировали с травмами средней тяжести.

Незадолго после происшествия сотрудники отделения полиции, находящегося в доме 81 на проспекте Просвещения задержали двоих подозреваемых в краже и избиении подростка. Арестованные оказались подростками в возрасте 19 и 17 лет.

Против парней возбудили уголовное дело, выбранная мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее GazetaSPB сообщила о задержании предполагаемого отцеубийцы.