Студентка обратилась в полицию и ей помогли

Студентка обратилась в полицию и ей помогли
Полиция в поисках подозреваемых. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Укравший машину мужчина пойман благодаря обращении студентки в полицию.

В четверг 22 августа в полицию Красногвардейского района обратилась 19-летняя студентка с информацией об угоне автомобиля. По ее словам, машину «Toyota RAV 4» ее 30-летнего брата похитил неизвестный человек. Автомобиль был угнан с автопарковки около дома 53 на улице Муринской. Районное отделение полиции оперативно преступило к расследованию.

В результате работы полицейских пропавший автомобиль был обнаружен во Всеволожском районе Ленобласти, в поселке Кузьмиловком, на улице Победы, сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.

Помимо автомобиля сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего мужчину, он подозревается в краже иномарки. Против обвиняемого возбудили уголовное дело.

Ведется следствие.

Ранее GazetaSPB сообщила о крупной краже в детском магазине Санкт-Петербурга.

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