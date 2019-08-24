На Петроградке полиция поймала грабителя

Похититель, предположительно, орудовал в Александровском парке.

Несколько дней назад 21 августа в отдел полиции на Петроградке обратился мужчина сорока лет, он рассказал, что неподалеку от дома на территории Александровского парка на него напал неизвестный. После применения грубой силы агрессор отобрал у него сумку с деньгами, документами и ноутбуком.

После данного сообщения незамедлительно начались оперативно-розыскные работы, и спустя небольшое время был обнаружен подозреваемый. Обвинение следствия пало на молодого человека в возрасте 21 года, у которого и были найдены похищенные личные вещи потерпевшего. Украденное частично удалось изъять, как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ведется расследование, уточняется причастность преступника к другим подобным нарушениям.

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