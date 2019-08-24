Неизвестные в масках избили и ограбили мужчину

Пострадавшему нанесли травмы и похитили ценное имущество в его собственном доме.

Пару дней назад 22 августа в отделение полиции Выборгского района в Санкт-Петербурге поступило обращение с просьбой найти злоумышленников. В нем рассказывалось, что все произошло в поселке Парголово, там, мужчина принимал в гостях малознакомую женщину, которая впустила в дом двух неизвестных в масках.

После свободного проникновения в 1 квартиру 16 корпуса на улице Федора Абрамова преступники избили ее 28-летнего хозяина, а затем под угрозой ножевых ранений забрали 35 тысяч рублей, кошелек, ноутбук и скрылись, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший обратился за в больницу, на его теле были обнаружены ушибы мягких тканей головы, после осмотра и оказания медицинской помощи он был отпущен.

Полиция завела уголовное дело по факту разбоя и ищет виновных.

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