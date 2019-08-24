С 24 августа в Петербурге вводятся ограничения на дорогах

Ограничения движения из-за дорожных работ затронут Дворцовый проезд, улицу Уточкина, Тихорецкий проспект, Двинскую улицу, шоссе Революции и другие улицы Петербурга. Невский проспект перекроют на четыре ночи подряд.

Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция, на шоссе Революции с 24 августа по 1 сентября будет ограничено движение транспорта от проспекта Металлистов до Энергетиков. С 27 августа 22:00 до 28 августа 7:00 и с 31 августа 22:00 до 1 сентября 7:00 будет перекрыт проспект Металлистов в створе шоссе Революции.

С 24 по 25 августа будет перекрыто направление на Тихорецком проспекте от улицы Академика Байкова к Северному проспекту и проспекту Культуры от проспекта Луначарского к Северному. В тот же период ограничат движение на перекрестке Тихорецкого, Северного и Культуры.

На Академика Байков и Веденеева в створе Тихорецкого проспекта будет закрыто движение с 27 по 30 августа.

Движение по Невскому проспекту по направлению от Адмиралтейского к Малой Морской закроют на период с 1:00 до 5:00 с 26 по 29 августа. В тот же период закроют движение по Дворцовому проезду от Адмиралтейского проезда до Адмиралтейского проспекта и Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта.

С 27 августа по 26 сентября движение ограничат по Двинской от Шотландской до тоннеля, а с 27 августа по 16 сентября — по улице Уточкина от Комендантской площади до Королёва.

Движение по Коломяжскому проспекту от Богатырского до улицы Генерала Хрулева будет ограничено с 27 августа по 23 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что велопробеги и посвящение в курсанты ограничат движение в Петербурге.