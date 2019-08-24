В Петербурге отменили демонстрационные заезды «Формулы-1»

В Петербурге должны были состояться заезды с участием автогонщика Даниила Квята. Фото: @danydk1/ Instagram

В Петербурге должны были состояться заезды с участием автогонщика Даниила Квята. Фото: @danydk1/ Instagram

На Исаакиевской площади ради заездов «Формулы-1» с участием Даниила Квята собралась огромная очередь фанатов, однако шоу внезапно отменили.

В субботу, 24 августа, на Исаакиевской площади в Петербурге собралось несколько сотен болельщиков «Формулы-1», там должны были состояться демонстрационные заезды с участием российского автогонщика Даниила Квята.

Организаторы заявили, что это произошло по независящим от них причинам. Они не уточнили, почему пришлось изменить формат мероприятия.

Однако, все заявленные участники программы все равно представят свою технику и пообщаются с гостями и зрителями на Исаакиевской площади с 14 до 17 часов.

О том, что в Петербурге пройдет показательный заезд гонщика «Формулы-1», Gazeta.SPb сообщала 8 августа. Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят должен был промчаться по Адмиралтейскому проспекту Северной столицы.