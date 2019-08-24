В России намерены идентифицировать сотрудников полиции и Росгвардии

В России обяжут военнослужащих Росгвардии носить на форме номер, позволяющий установить их личность. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В России обяжут военнослужащих Росгвардии носить на форме номер, позволяющий установить их личность. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому в России обяжут военнослужащих Росгвардии носить на форме номер, позволяющий установить их личность.

Сенатор Владимир Лукин внес законопроект о размещении идентификационных номеров на форме росгвардейцев и полицейских при несении ими службы в общественных местах.

По словам Лукина, подобная мера поспособствует пониманию каждым сотрудником правоохранительных органов возможности его идентификации и персональной ответственности.

Сенатор добавил, что считает введенный ранее нагрудный знак неудачным решением, поскольку он был трудночитаем из-за мелкого шрифта, а его блестящая поверхность не позволяла прочесть номер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме предложили уменьшить подоходный налог для многодетных матерей. Подоходный налог с работающих многодетных матерей могут снизить до 4%.