В России намерены идентифицировать сотрудников полиции и Росгвардии

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому в России обяжут военнослужащих Росгвардии носить на форме номер, позволяющий установить их личность.
Сенатор Владимир Лукин внес законопроект о размещении идентификационных номеров на форме росгвардейцев и полицейских при несении ими службы в общественных местах.
По словам Лукина, подобная мера поспособствует пониманию каждым сотрудником правоохранительных органов возможности его идентификации и персональной ответственности.
Сенатор добавил, что считает введенный ранее нагрудный знак неудачным решением, поскольку он был трудночитаем из-за мелкого шрифта, а его блестящая поверхность не позволяла прочесть номер.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме предложили уменьшить подоходный налог для многодетных матерей. Подоходный налог с работающих многодетных матерей могут снизить до 4%.