В Госдуме предложили уменьшить подоходный налог для многодетных матерей

Помощь будет оказана матерям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Фото: pixabay.com

Помощь будет оказана матерям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Фото: pixabay.com

Подоходный налог с работающих многодетных матерей могут снизить до 4%. Такую инициативу выдвинул депутат Государственной думы Виктор Зубарев.

Налог уменьшится с 13%. Он будет действовать только в отношении основного места работы.

Зубарев предложил льготный налог для матерей, которые находятся в трудной финансовой и жизненной ситуации.

Как пишет «RT», депутат уточняет, что нововведение коснется матерей, которые не получают алименты на постоянной основе, либо лишены выплат по потере кормильца.

Предполагается, что пробный режим проведут в тех регионах страны, где многодетные матери ограничены в экономических и социальных сферах.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что выплаты на жилье могут получить многодетные семьи и семьи с инвалидами.