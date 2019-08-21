Многодетные семьи и семьи с инвалидами в Петербурге могут получить выплаты на жилье

Многодетные семьи и семьи с инвалидами в Петербурге могут получить выплаты на жилье
Многодетным семьям хотят предоставить выплаты из бюджета на жилье. Фото: pixabay.com

В Петербурге многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами могут получить выплаты на улучшение жилищных условий. Соответствующий законопроект был внесен в Законодательное собрание.

Инициатива предлагает предоставить из бюджета социальные выплаты на строительство и покупку жилья. Рассчитывать на льготы, в случае принятия законопроекта, смогут многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Многодетные семьи – это основа нашего общества, залог национальной безопасности и будущего развития России», — отметил председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 25 многодетных семей Петербурга получили документы на новые квартиры. Жилье ждут еще порядка 2 тыс. семей. Предоставить его обещают в скором времени.

выплаты дети-инвалиды жильё многодетные семьи новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неизвестный обокрал женщину во Всеволожске, а после расплатился ее картой в ...
Сеть “Шкафленд” заплатит за несделанную мебель
Сотрудника Роспотребнадзора привлеки к ответственности после проверки юрлица
Человек паук, возможно, исчезнет из вселенной Marvel
Кольцевую автодорогу сделают полностью шестиполостной
Из магазина на Таллинском шоссе пропал терминал для оплаты
ГЖИ назвала худшие районы Петербурга по количеству жалоб
Депутат застрелил жену из ревности в Челябинской области