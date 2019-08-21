Многодетные семьи и семьи с инвалидами в Петербурге могут получить выплаты на жилье

В Петербурге многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами могут получить выплаты на улучшение жилищных условий. Соответствующий законопроект был внесен в Законодательное собрание.

Инициатива предлагает предоставить из бюджета социальные выплаты на строительство и покупку жилья. Рассчитывать на льготы, в случае принятия законопроекта, смогут многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Многодетные семьи – это основа нашего общества, залог национальной безопасности и будущего развития России», — отметил председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 25 многодетных семей Петербурга получили документы на новые квартиры. Жилье ждут еще порядка 2 тыс. семей. Предоставить его обещают в скором времени.