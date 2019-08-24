Стало известно, кто из звезд не может рассчитаться с долгами

В список должников попали футболисты, актеры и певцы.

Об этом стало известно сегодня, 24 августа. Топом звёзд-должников поделилось издание «Газета.ru». Так, Павел Мамаев, футболист «Краснодара», находящийся за решеткой за избиения, задолжал более 400 тысяч рублей, но кому – не уточняется. Защита игрока отметила, что он разберётся с этим как только выйдет из тюрьмы.

У Андрея Аршавина все намного хуже – он не выплачивает алименты и накопил многомиллионную задолженность. Алисе Казьминой он задолжал 7,5 миллионов рублей. Дмитрий Тарасов тоже не может рассчитаться со старшей дочерью – ей он должен 7,5 миллионов рублей.

Александр Головин, известный по роли в «Кадетстве», не выплачивает деньги внебрачной дочери, хотя отцовство было доказано ДНК-тестом.

Некоторые звезды не могут погасить штрафы – Алексей Панин, любящий погонять на автомобиле, должен 400 тысяч рублей. Долги также нашли у Филиппа Киркорова, но его директор все отрицает.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Россия установила рекорд по числу долгожителей.