Эксперты: электронные сигареты могут быть смертельно опасны

Электронные сигареты впервые появились в 2004 году в Гонконге. Фото: pixabay.com

Электронные сигареты впервые появились в 2004 году в Гонконге. Фото: pixabay.com

Недавно в США зарегистрировали первый случай смерти из-за курения электронных сигарет.

Обо всем рассказал член координационного совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения России Виктор Зыков, передают РИА Новости. Эксперт заявил, что россияне зря считают электронные сигареты безвредными – они могут развивать ряд заболеваний, которые могут стать причиной летального исхода.

Он призвал не верить производителям, утверждающим, что электронные сигареты не опасны – в последнее время ученые находятся все больше подтверждений обратному. Больше всего из-за устройства страдают легкие, так что их вполне можно ставить в один ряд с обычными сигаретами.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что электронная сигарета убила первого американца. Всего за неделю в штате Иллинойс, где жил молодой человек, в 2 раза увеличилось число госпитализированных с проблемами дыхания после курения вейпа, сообщил департамент здравоохранения штата.