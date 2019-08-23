Электронная сигарета убила первого американца

Электронные сигареты впервые появились в 2004 году в Гонконге. Фото: pixabay.com

Электронные сигареты впервые появились в 2004 году в Гонконге. Фото: pixabay.com

Число молодых людей, которые страдают от проблем с легкими из-за вейпа, растет.

Вейп привел к смерти американца из-за болезни респираторной системы. Это, возможно, первая смерть из-за электронных сигарет на территории Америки.

Всего за неделю в штате Иллинойс, где жил молодой человек, в 2 раза увеличилось число госпитализированных с проблемами дыхания после курения вейпа, сообщил департамент здравоохранения штата. Сейчас под присмотром врачей находятся 22 человека, самому младшему из них всего 17 лет.

Департамент не уточняет, стала ли смерть первой, но американские СМИ не нашли более ранних случаев.

С конца июня по 15 августа — за 1,5 месяца — ведомства здравоохранения Америки сообщили о 94 случаях легочных заболеваний из-за электронных сигарет.

Электронные сигареты впервые появились в 2004 году, их изобрели в Гонконге. Сейчас Минздрав РФ предлагает приравнять вейп к обычным сигаретам.

Ранее GazetaSPb сообщила о загадочной болезни, которая поразила вейперов.