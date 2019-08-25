В КНДР показали фото сверхкрупной реактивной установки

Глава КНДР Ким Чен Ын в субботу, 24 августа, вновь провёл испытательную среду из сверхкрупного реактивного орудия.

Как отмечает KCNA, данная разработка (точные технические характеристики не сообщаются) является полностью-оригинальной разработкой КНДР. В ходе своей речи Ким Чен Ын отметил большую роль оборонной промышленности страны в качестве кузницы кадров для молодых учёных и специалистов.

«Важная миссия нашей оборонной промышленности заключается в том, чтобы неприступно укрепить государственную оборонную мощь, защитить партию и революцию, Родину и народ, гарантировать окончательную победу революции, возглавить и активно стимулировать строительство социалистической державы», — отметил глава КНДР в своей речи.

Напомним, об осуществлённых со стороны КНДР запусках стало известно в субботу утром из сообщения Японского правительства. По уточнённым данным, баллистические ракеты, запущенные в ходе испытаний, пролетели около 400 километров и упали в Японском море.

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