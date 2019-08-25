Скандальную аудиозапись из Иркутска назвали смонтированной

Скандальную аудиозапись из Иркутска назвали смонтированной
Ирина Алашкевич официально-предварительно не при чём. Фото: irkobl.ru

Экспертиза, произведённая по заказу правительства Иркутской области обнаружила признаки монтажа на аудиозаписи, где неизвестная нелестно отзывается о гражданах, попавших под удар стихии в Тулуне.

Напомним, изначально аудиозапись был растиражирована в соцсетях, а её голос был опознан пользователями (и подписан на самой записи) как голос главы управления пресс-службы правительства Иркутской области Ирины Алашкевич. В частности, голос позволяет себе оскорбительные комментарии в адрес пострадавших от наводнениях, их личного вида, материального достатка и образовательного уровня.

По словам губернатора области Сергея Левченко, предварительный результат записи — «монтаж». Впрочем, для дополнительной объективности он собирается запросить ещё «одну или две». Меж тем, ранее независимая экспертиза, проведённая по заказу «Рен-ТВ», подтвердила подлинность записи.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти за выходные было утилизировано как минимум три артиллерийских снаряда.

Алашкевич паводок в иркутске Тулун
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