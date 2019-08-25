Ведущий шоу Top Gear худеет благодаря королеве Елизавете II

Британский журналист, шоумен и телеведущий поделился с читателями тем, как он сумел похудеть, взяв пример с королевы Великобритании.

Разочаровавшись в спортзалах, модных диетах и спортивном питании, он решил обратить внимание на королеву, которая ни в чём таком замечена не была — однако сохраняет здоровые формы.

По словам Кларксона, привычную для него вредную пищу он заменил на то, что ест Елизавета II — так, «сегодня у меня были на ланч салат и вода», — рассказал он журналистам The sun. Кроме того, он намерен питаться маленькими порциями, к примеру, «немного мусса и кусочек латука».

Последним ударом по прошлому образу питания ведущего стал отказ от пива. Тут, впрочем, королева не при чём, ведущему не нравится сокращение тары «Заметил, что пиво разливают по маленьким бутылочкам, а в пабах приносят в стаканах размером с мизинец. Более мне это мужественным не кажется», — сокрушается он. Впрочем, полностью от алкоголя журналист отказываться не намерен.

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