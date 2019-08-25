Жерар Депардье появится в фильме о «Пражской весне» в роли Брежнева

Жерар Депардье появится в фильме о &#171;Пражской весне&#187; в роли Брежнева
Жерар Депардье. Фото: ru.wikipedia.org

Французский актер Жерар Депардье, получивший прописку в России, сыграет роль генсека СССР Леонида Брежнева в фильме, посвященном «Пражской весне».

По словам кинопродюсера Андрея Антонио Лека в интервью Frekvencе 1, актер уже подписал соответствующий договор. Депардье сыграет Леонида Брежнева в фильме об Александре Дубчеке, лидере общественно-политических реформ, происходивших в 1968 году в Чехословакии под названием «Пражская весна».

Картину снимет хорватский режиссер Лордан Зафранович.

Продюсеры пока не называют имя актера, который сыграет главную роль, однако известно, что им станет некий «широко известный в мире актер».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Жерар Депардье сыграет полицейского в комедийном фильме. Известный французский актер Жерар Депардье объявил об участии в работе над фильмом, в котором также снимутся Кристиан Клавье, Бенуа Пульворд.

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Жерар Депардье появится в фильме о «Пражской весне» в роли Брежнева
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