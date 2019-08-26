В Кировском районе потушили жилой дом

В Кировском районе потушили жилой дом
К 6 утра пожар был потушен. Фото: Мойка78Валентин_Егоршин

Сегодня утром, 26 августа, в населенном пункте Назия Кировского района Ленобласти загорелся жилой дом.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть около пяти часов утра. На место происшествия были отправлены трое сотрудников из личного состава и одна единица техники. Площадь пожара составляла около 20 кв. метров.

Согласно данным МЧС России по региону, на ликвидацию пожара ушло около часа.

Информации о возможных пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники правопорядка района выясняют причины произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о результатах опроса ВЦИОМ. Россияне ответили, какую страну считают лучшей в цирковом искусстве. Треть граждан проголосовало за Россию, затем шли Китай и Франция.

кировский район мчс пожар в ленобласти
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Психолог рассказала, как сделать возвращение в школу менее стрессовым для ребенка
В Кировском районе потушили жилой дом
Россияне назвали свою страну лучшей в цирковом искусстве
«Почта России» планирует переделать отделения в алкомаркеты и аптеки
Росстат назвал регион России, где в ближайшие годы мужчин окажется больше, ...
Телеканал «ЛенТВ24» начал работу на 21-ой кнопке
Заказывающий шаверму росгвардеец Ульяновска не пресек правонарушение
Под Володарским мостом каршеринг опрокинул бетономешалку