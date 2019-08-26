В Кировском районе потушили жилой дом

К 6 утра пожар был потушен. Фото: Мойка78Валентин_Егоршин

К 6 утра пожар был потушен. Фото: Мойка78Валентин_Егоршин

Сегодня утром, 26 августа, в населенном пункте Назия Кировского района Ленобласти загорелся жилой дом.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть около пяти часов утра. На место происшествия были отправлены трое сотрудников из личного состава и одна единица техники. Площадь пожара составляла около 20 кв. метров.

Согласно данным МЧС России по региону, на ликвидацию пожара ушло около часа.

Информации о возможных пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники правопорядка района выясняют причины произошедшего.

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