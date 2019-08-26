Россияне назвали свою страну лучшей в цирковом искусстве

Россияне назвали свою страну лучшей в цирковом искусстве
В опросе участвовали 1,6 тыс. человек. Фото: Baltphoto_Михаил_Киреев

Лучшей свою страну в цирковом искусстве считает треть россиян (33%). Второе место, по мнению 19%, занимает Китай. Замыкает тройку лидеров Франция, за нее проголосовали 11% респондентов.

За США и Канаду проголосовали только 3% жителей России. Далее идут Италия и Германия, они заняли шестое и седьмое места, проголосовали 2% опрошенных. Около 54% участников затруднились выбрать страну.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, опрос проводился в конце нынешнего месяца. В нем приняло участие 1,6 тыс. человек.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что «Почта России» планирует переделать свои отделения под аптеки, алкомаркеты, медицинские учреждения и прочее. Решение компания объясняет упадком востребованности традиционными письмами. Их давно заменили электронные.

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