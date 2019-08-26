«Почта России» планирует переделать отделения в алкомаркеты и аптеки

Отделения «Почты России» планируют переделать в аптеки, магазины с алкоголем, образовательные и медучреждения, МФЦ. На такие перемены государственная компания запросила из бюджета около 85 млрд рублей.

Расчёты «Почта России» направила на согласование в Минкомсвязи и Минфин.

Причину такого развития событий компания объясняет тем, что на смену бумажным письмам давно пришли электронные, а также прогнозирует падение корреспонденции в 1,5 раза в ближайшие четыре года. Как пишут «Известия», расчеты и подтолкнули компанию на создание«Центров притяжения».

Изменения предполагаются в 80% отделений в населенных пунктах с населением менее 20 тыс. человек.

Ранее в GazetaSPb сообщали о прогнозе Росстата. В ведомстве назвали регионы, где в ближайшие годы не будет дефицита мужчин.