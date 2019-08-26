Кондукторов Петербурга научат самообороне

Кондукторов Петербурга научат самообороне
Организацию подобных курсов готова рассмотреть городская федерация самбо. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На инициативу депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Алексея Цивилева ответил Комитет по физической культуре и спорту города.

В результате недавнего нападения на кондуктора троллейбуса №45, которое произошло 24 июля, депутат предложил ввести курсы самообороны для работников транспортных компаний.

Согласно сообщению комитета, организацию подобных курсов готова рассмотреть городская федерация самбо.

Предложение связано с увеличением числа нападений. Зачастую работники оказываются в обществом транспорте один на один с хулиганом. И постоять за себя просто не в силах.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что злоумышленник, ударивший кондуктора троллейбуса, решил сдаться полиции самостоятельно. Им оказался 28-летний безработный житель Санкт-Петербурга.

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