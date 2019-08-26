Покрас Лампас отказался ехать в Екатеринбург после угроз верующих

Лампас пока не поедет в Екатеринбург. Фото: Pokraslampas / Instagram

Лампас пока не поедет в Екатеринбург. Фото: Pokraslampas / Instagram

Художник хотел восстановить супрематический крест на площади 1-й Пятилетки, но активисты выступили против.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем сообщили организаторы фестиваля «Стенограффия». Они отметили, что Покрас Лампас отложил поезду в Екатеринбург – возможно, он приедет позже и исправит то, что испортили местные дорожники.

Напоминаем, что известный уличный художник принял участие в благоустройстве площади 1-й Пятилетки – там появился огромный крест с отрывком из манифеста художника Казимира Малевича. Работа была согласована с местными властями, но по какой-то причине ее «закатали в асфальт» коммунальные службы.

Покрас Лампас пообещал исправить все, но верующие жители Екатеринбурга заявили, что готовы «измазать площадь кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Покрас Лампас расписал смотровую площадку “Бертгольд Центра”.