Покрас Лампас отказался ехать в Екатеринбург после угроз верующих

Покрас Лампас отказался ехать в Екатеринбург после угроз верующих
Лампас пока не поедет в Екатеринбург. Фото: Pokraslampas / Instagram

Художник хотел восстановить супрематический крест на площади 1-й Пятилетки, но активисты выступили против.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем сообщили организаторы фестиваля «Стенограффия». Они отметили, что Покрас Лампас отложил поезду в Екатеринбург – возможно, он приедет позже и исправит то, что испортили местные дорожники.

Напоминаем, что известный уличный художник принял участие в благоустройстве площади 1-й Пятилетки – там появился огромный крест с отрывком из манифеста художника Казимира Малевича. Работа была согласована с местными властями, но по какой-то причине ее «закатали в асфальт» коммунальные службы.

Покрас Лампас пообещал исправить все, но верующие жители Екатеринбурга заявили, что готовы «измазать площадь кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Покрас Лампас расписал смотровую площадку “Бертгольд Центра”.

активисты екатеринбург покрас лампас
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный петербуржец порезал братьев на улице Новостроек
В Ленобласти началась посевная
В Колпино хотят построить спортивный комплекс
Губернатор поздравил народ с 1 сентября. Немного раньше, чем нужно
Путин расстроен из-за медленного роста доходов россиян
Петербуржца оштрафовали за поддельную виагру
Троллейбус протащил иномарку на пр. Испытателей
После драки фанатов «Зенита» с ОМОН назначили три штрафа