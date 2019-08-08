Покрас Лампас расписал смотровую площадку “Бертгольд Центра”

Покрас Лампас расписал смотровую площадку “Бертгольд Центра”
“Бертгольд центр” расположен на Гражданской улице Санкт-Петербурга недалеко от Сенной площади. Фото: скриншот Instagram

Художник назвал свою работу “взломом” городской среды.

Уличный художник Покрас Лампас раскрасил смотровую площадку “Бертгольд Центра” в Санкт-Петербурге. Новую работу сняли с высоты птичьего полета.

“Бертгольд центр” расположен на Гражданской улице Санкт-Петербурга недалеко от Сенной площади. Его площадка открыта для всех.

Художник назвал свою работу “взломом” городской среды. Он объяснил, что город интересно оценить именно сверху, где перед глазами предстает ритм форм, симметрия зданий, несовершенный человеческий дизайн города и влияние времени на него. Искусство может “ворваться” в этот архитектурный ансамбль и соединить прошлое, настоящее и будущее, рассказал художник подписчикам в Instagram.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Loketski поставил в Петербурге голову Давида с лазерами из глаз.

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Покрас Лампас расписал смотровую площадку “Бертгольд Центра”
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