Подключение к водопроводу упало в цене на 40% в Петербурге

Коптин заявил, что “Водоканал” должен снизить административные барьеры для малого и среднего бизнеса. Фото: pixabay.com

Коптин заявил, что “Водоканал” должен снизить административные барьеры для малого и среднего бизнеса. Фото: pixabay.com

Новая мера сделает ХВС более доступным для владельцев индивидуальных домов.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга на очередном заседании постановил еще больше дифференциировать ставки по плате за подключение услуг. Цена подключения к водопроводу упала на 40%.

“Водоканал Петербурга” попросил комитет установить плату за подключение к водопроводу с трубами диаметром в 40 мм и меньше, сообщили в Смольном 26 августа. Пересчитав расходы на технологическое присоединение дома, комитет решил снизить плату на 40%.

В комитете подчеркнули, что новая мера должна помочь владельцам индивидуальных жилых домов. При этом глава комитета Дмитрий Коптин заявил, что “Водоканал” должен снизить административные барьеры для малого и среднего бизнеса.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Петербурге прогнозируют рост тарифов в 4% в 2020 году.