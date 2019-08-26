В Атлантике тропический шторм скоро станет ураганом

В Атлантике тропический шторм скоро станет ураганом
Тропический шторм вот-вот станет ураганом. Фото: Pixabay

Шторм Дориан, бушующий в Атлантике скоро может перерасти в настоящий ураган.

Во вторник шторм Дориан родом из тропиков может превратиться в ураган, сообщает Национальный центр ураганов США в Майами. Субботним вечером эпицентр Дориана буйствовал примерно в 725 милях к юго-востоку от Барбадоса и стремительно перемещался в сторону запада, его скорость достигала 12 миль в час.

В воскресенье ветер достиг 40 миль/ч, специалисты уверены, что он может усилиться в несколько раз. Также воскресным вечером шторм приблизился к Малым Антильским островам и стал представлять угрозу для континента.

Эксперт из AccuWeather, рассказывает America.ru, предостерег всех живущих на берегу Атлантического океана США и посоветовал следить за развитием шторма.

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