Скорость интернета на МКС достигает 600 мегабит в секунду

Скорость интернета на МКС достигает 600 мегабит в секунду
Интернет на МКС теперь очень быстрый. Фото: Pixabay

Интернет-соединение на Международной космической станции недавно обновило NASA.

Специалисты (NASA) недавно обновили интернет-соединение на МКС, его скорость удвоилась, передавать и получать данные на станции стало возможно в разы быстрее. Сейчас космонавты смогут получать и передавать информацию со скоростью до 600 мегабит в секунду.

Быстрота связи является одним из важнейших факторов эффективной работы на космической станции. Так, исследовательские центры на Земле и центры управления смогут оперативно получать информацию критического значения, касающуюся, к примеру, исправности работы самой МКС.

Исполняющий обязанности директора Центра космический полетов имени Годдарда Джордж Морроу отметил, что такие обновления будут использованы еще во многих проектах, например, в Lunar Orbital Platform-Gateway, и очень важны для каждой космической миссии.

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