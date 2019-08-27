Испытания в Архангельской области связаны с разработкой новых ракет

Авария, случившая под Северодвинском 8 августа, не связана с ядерными испытаниями и Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

По словам исполняющего обязанности постпреда России в Вене Алексея Карпова, испытания на военном полигоне под Северодвинском связаны разработкой оружия, созданного Россией в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2002 году, пишет РИА Новости.

Карпов также отметил, радиационный фон в регионе находится на естественном уровне, жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что взрыв в Архангельске унёс жизни пяти сотрудников Росатома. Взрыв произошёл на полигоне Министерства обороны в Архангельской области, находящемся в 30 километрах от Северодвинска. ЧП произошло в ходе испытания жидкостной реактивной ракетной установки. Радиационный фон в регионе находится в пределах нормы.