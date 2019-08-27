Минтруд предложил создать приемные семьи для одиноких стариков

Минтруд предложил создать приемные семьи для одиноких стариков
За время действия программы в ХМАО в семьи удалось пристроить 356 человек. Фото: pixabay

В России предложили пристраивать одиноких пожилых людей в семьи. Подобная практика успешно применяется в Ханты-Мансийском автономном округе в течение семи лет.

Министерство труда РФ предложило регионам распространить практику, которая уже на протяжении семи лет применяется в ХМАО. Чиновники утверждают, что подобная мера позволит решить проблему одиночества пожилых людей, у которых нет родственников. В ХМАО для одинокого старика назначается помощник, который принимает человека в свою семью и оказывает необходимую помощь в ежедневных потребностях. Власти выделяют помощникам пособие в размере 10,3 тысяч рублей в случае совместного проживания с пожилыми людьми.

За время действия программы в ХМАО в семьи удалось пристроить 356 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минтруд установил прожиточный минимум жителей России.

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