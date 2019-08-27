Полиция задержала телефонного «террориста» – он говорил о минировании школ Петербурга

Мужчина в момент совершения преступления находился в алкогольном опьянении, что и могло стать причиной его странного поведения.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Как стало известно GazetaSPb, в Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в лжеминировании школ. Он, подвыпив, позвонил в полицию и рассказал о готовящихся терактах в учебных заведениях. Горе-шутник также объяснил, что с ним поделилась информацией неизвестная девушка. Сотрудники правоохранительных органов не нашли оснований верить петербуржцу и смогли отследить звонок – он поступил из дома на площади Александра Невского.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что лжеминеры пытались отменить VK Fest в Петербурге. Полицейские не стали эвакуировать посетителей VK Fest. Они осмотрели станцию метро вблизи парка, а также прилегающую к нему территорию и ничего не смогли отыскать.