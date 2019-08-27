Девелопер «Легенда» винит внешнюю политику РФ в бедах бизнеса

В квартальном отчете компании выражено неоднозначное мнение по поводу того, что происходит в стране.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем сообщает «Мойка78», ссылаясь на документ. Журналисты отметили, что строительная компания «Легенда» якобы усомнилась во внешней политике России.

«Эмитент обращает внимание, что проводимая внешняя политика страны, повышает риски любой организации, независимо от отраслевой принадлежности»,

— говорится в отчете, опубликованном 14 августа.

Другой девелопер, название которого не упоминается в тексте, напротив, отрицает влияние внешней политики на дела бизнеса.

Напоминаем, что застройщик «Легенда» возводит сейчас небоскреб в Выборгском районе.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что застройщик ЖК «Легенда» оправдал трещины дома на Муринском. Сложившуюся ситуацию прокомментировал застройщик данного жилого комплекса «Легенда» LEGENDA Intelligent Development, объяснив, что строительство данного девятиэтажного жилого дома было согласовано и одобрено со стороны всех инстанций.