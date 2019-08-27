ВИЧ-инфицированную петербурженку собираются судить за кормление ребенка грудью

Женщину хотят лишить родительских прав, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на слова адвоката Ольги Кривонос. Женщина рассказала, что подзащитная узнала о ВИЧ-статусе до беременности, но не отнеслась к новости серьезно – она прочитала в Интернете, что инфекции не существует.

Когда она родила, то решила не прислушиваться к словам врачей и начала кормить малыша грудью. Протесты медиков она воспринимала как предвзятое отношение к себе.

В мае у женщины забрали ребенка, сейчас он находится в доме малютки. Женщина наконец признала свое заблуждение, обещала встать на учет. У ребенка ВИЧ-инфекции обнаружено не было.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Путин согласился с россиянами, которые ругают качество первичного звена здравоохранения. Президент считает, что проблему нужно детально проработать и найти эффективные способы их решения.