Россия открыла новые острова в Арктике

Архипелаг Земля Франца-Иосифа насчитывает более 200 островов.

Гидрографы Северного флота заявили об открытии пяти новых островов в Арктике. Новые территории достигают размера от 900 до 54,5 тысяч м2 и расположены в Карском море.

Острова входят в архипелаг Земли Франца-Иосифа, их описали и сфотографировали, сообщили в Северном флоте 27 августа. Об островах узнали еще в 2016-ом, благодаря спутникам, но раньше землю прикрывал ледник.

Ранее (в 2012-ом) считалось, что Земля Франца-Иосифа состоит из 192 островов (тогда их общая площадь насчитывала свыше 16 тысяч км2), но позже Северный флот нашел еще более 30 новых. Постоянно на островах, по данным в сети, никто не живет, но на архипелаге работают полярные станции. Формально Земля Франца-Иосифа относится к Архангельской области. Средняя годовая температура на архипелаге составляет около -12 градусов.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Гренландия прокомментировала желание Трампа купить остров.