В Гренландии прокомментировали намерение Трампа купить остров

В Гренландии прокомментировали намерение Трампа купить остров
Трумэн предлагал Дании 100 млн долларов, но королевство отказалось. Фото: скриншот Google.Maps

Там не в восторге от идеи президента Америки.

Об этом стало известно 16 августа. Об отношении Гренландии к вопросу о покупке острова говорится в сообщении МИД страны в Twitter-аккаунте. В твите сказано, что Гренландия богата ценными ресурсы. Среди них перечислены минералы, чистая вода и лед, рыба, морепродукты, а также возобновляемая энергия, которая является перспективным направлением для развития туризма. В гренландском МИД отметили, что рады сотрудничеству и сотрудничеству, но о продаже острова не может идти и речи.

«Мы открыты для бизнеса, не для продажи»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что в СМИ писали, будто Дональд Трамп планирует купить Гренландию, которая сейчас принадлежит Дании. Таким образом страна хочет расширить военное присутствие США в Артике.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Трамп посчитал собственные убытки за время президентства. Он заявил, что президентство стоило ему от трех до пяти миллиардов долларов, но его это мало волнует.

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В Гренландии прокомментировали намерение Трампа купить остров
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