Лукашенко выделил Депардье участок под Минском для дачи

Соседкой российско-французского актера станет биатлонистка Дарья Домрачева.

Жерар Депарьде получил участок под строительство дома под Минском. Актер сможет в течение 99 лет платить за 15 соток по $65 в год.

Участок у Заславского водохранилища расположен рядом с дачей биатлонистки Дарья Домрачевой, сообщает портал tut.by. По данным регистра недвижимости Белоруссии, договор аренды с россиянином Депардье заключили еще в марте. При этом решение о выделении участка якобы принял сам президент Белоруссии. Рента составляет 132,96 белорусских рубля.

Депардье имеет российское гражданство с 2013 года, но от французского он никогда не отказывался. Актер приезжал в Белоруссию в 2015-ом и 2017-ом и встречался с Лукашенко.

Жерар Депардье отпраздновал юбилей в 70 лет 27 декабря. Он прописан в Саранске. Актер стал персоной нон грата на Украине в 2015 году.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Депардье сыграет Брежнева.