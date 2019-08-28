Полиция поймала карманников на Невском

Полиция поймала карманников на Невском
Суд назначил меру наказания. Фото: Baltphoto_Андрей_Пронин

На Невском проспекте Санкт-Петербурга полиция поймала карманников, укравших деньги у иностранки. Суд вынес обвиняемым наказание.

Двое граждан обокрали иностранку на 10 тыс. рублей. Деньги были вытащены из ее рюкзака. Украсть больше им помещали полицейские.

Согласно данным прокуратуры города, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Суд признал злоумышленников виновными. Одному из них дали 10 месяцев колонии строгого режима, второй отделался 9 месяцами условно и испытательным сроком на 1 год.

Приговор еще не вступил в силу.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что показатели счетчиков горячей воды теперь можно будет отправлять через «Инстаграм». Получить обратную связь от сотрудников «ТЭК» можно будет через директ. Также можно будет ознакомиться с планом отключения горячей воды.

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