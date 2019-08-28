Полиция поймала карманников на Невском

На Невском проспекте Санкт-Петербурга полиция поймала карманников, укравших деньги у иностранки. Суд вынес обвиняемым наказание.

Двое граждан обокрали иностранку на 10 тыс. рублей. Деньги были вытащены из ее рюкзака. Украсть больше им помещали полицейские.

Согласно данным прокуратуры города, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Суд признал злоумышленников виновными. Одному из них дали 10 месяцев колонии строгого режима, второй отделался 9 месяцами условно и испытательным сроком на 1 год.

Приговор еще не вступил в силу.

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