Пенсионерку из Соснового Бора подозревают в служебном подлоге на 7 миллиардов

Пенсионерку из Соснового Бора подозревают в служебном подлоге на 7 миллиардов
Директора образовательного учреждения подозревают в служебном подлоге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В городе Сосновый Бор Ленинградской области 58-летнюю местную жительницу подозревают в служебном подлоге. Женщина работает директором в одном из учреждений дополнительного образования.

По версии следствия, подозреваемая с 2017 по 2018 год внесла в отчеты о выполнении муниципального задания и в акт приема оказанных услуг заведомо ложные сведения.

«Данные действия директора повлекли предоставление из бюджета муниципального образования излишних денежных средств в сумме более 7 000 000 рублей», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

По факту служебного подлога возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Следователям предстоит дать квалификацию действиям директора в связи с хищением средств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что индивидуального предпринимателя из Петербурга задержали по подозрению в мошенничестве.

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