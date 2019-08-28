Пенсионерку из Соснового Бора подозревают в служебном подлоге на 7 миллиардов

В городе Сосновый Бор Ленинградской области 58-летнюю местную жительницу подозревают в служебном подлоге. Женщина работает директором в одном из учреждений дополнительного образования.

По версии следствия, подозреваемая с 2017 по 2018 год внесла в отчеты о выполнении муниципального задания и в акт приема оказанных услуг заведомо ложные сведения.

«Данные действия директора повлекли предоставление из бюджета муниципального образования излишних денежных средств в сумме более 7 000 000 рублей», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

По факту служебного подлога возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Следователям предстоит дать квалификацию действиям директора в связи с хищением средств.

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