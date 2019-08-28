Суд смягчил домашний арест чиновника Ростехнадзора Слабикова

Бывший глава Северо-Западного Ростехнадзора Григорий Слабиков останется под домашним арестом до 11 октября. К такому решению пришел Санкт-Петербургский суд.

Суд также решил смягчить меру пресечения для Слабикова. Обвиняемому разрешено покидать дом для медицинских услуг и бытовых нужд.

Помимо этого, Слабиков в праве выходить на прогулки на территории муниципального образования. Продолжительность их не должна превышать 4 часа ежедневно, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обвиняемый также может отдать голос на выборах губернатора Петербурга 8 сентября.

Напомним, Григория Слабикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2009 по 2017 год он вместе с дочерью путем обмана похитил денежные средства компенсационных фондов и членских взносов Союза проектных организаций «Стандарт-Проект», Союза организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» и Союза инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания». Сумма ущерба оценивается в 5 млрд 612 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Слабикова отправили под домашний арест.