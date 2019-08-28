Петербург на 2 недели остается без арбитражного суда

Около 12 тысяч заседаний приходится перенести на даты после 16 сентября.

Заседания Арбитражного суда Петербурга с 2 по 16 сентября отменили. Суд переезжает в здание на улицу Смольного.

Сотрудники арбитража не смогут принимать документы у населения и встречаться с гражданами, сообщили на сайте суда. В две недели суд планировал провести около 12 тысяч заседаний, но теперь их даты поменяются.

На месте дома 6 на улице Смольного раньше стоял психоневрологический интернат. Его снесли и теперь в новых помещениях разместят 150 судей и 670 сотрудников Арбитражного суда.

Арбитражный суд занимается правосудием в сфере предпринимательской и другой экономической деятельности. До настоящего момента он располагался в здании на Суворовском проспекте Петербурга.

Ранее GazetaSPb сообщила о переезде арбитражного суда.