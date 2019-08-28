Александр Семчев заявил, что вес — личное дело каждого

Актер сбросил 100 кг в 2019 году к собственному 50-летию.

Александр Семчев заявил, что люди с ожирением не обязаны худеть, если им этого не хочется. Сам актер сбросил 100 из 190 кг в 2019 году.

При беспокойствах по поводу лишнего веса россиянам стоит обращаться к врачу, сообщил Семчев порталу ФАН. Он считает, что люди свободны решать, как им стоит жить, хотя признал, что лишний вес может привести к заболеваниям, которые сократят продолжительность жизни.

Не стоит обращать внимания на мнение окружающих, подчеркнул Семчев, и сравнил вес человека с его ориентацией. Семчев скинул лишние килограммы к своему 50-летию — сейчас актер весит меньше 100 кг.

Семчев известен ролями в российских сериалах: “Остановка по требованию», «Граница. Таёжный роман», «Сыщики», “Участок”. Начал появляться на экране в конце 90-ых и снимается до сих пор.

Ранее GazetaSPb сообщила, что актера из “Морских дьяволов” избили на Обуховской обороны Санкт-Петербурга.